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  • Таксист сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Астане
рixabay Сегодня, 23:13
83
Сегодня, 23:13
83
Фото: рixabay

Таксист сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Астане

Столичные полицейские выявили водителя такси, который совершил наезд на 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП,  передаёт BaigeNews.kz.

На канал 102 от жительницы столицы поступило сообщение о том, что водитель автомашины Chevrolet совершил наезд на ее 9-летнюю дочь и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские незамедлительно направились на данный вызов и посредством камер видеонаблюдения установили водителя в течение 20 минут. Им оказался 24-летний водитель такси, который осуществлял перевозку пассажиров.

"В настоящее время проводится дознание. По итогам второго дня ОПМ "Безопасная дорога" стражами порядка выявлено около 1400 нарушений ПДД, в числе которых 25 фактов за управление транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, 10 фактов выезда на встречную полосу, 60 фактов пользование телефоном при управлении ТС, порядка 165 фактов за непристегнутый ремень безопасности и т.д", - сообщили в пресс-службе МВД.

Вместе с тем, полицейские зарегистрировали 27 фактов ДТП, в которых водители транспортных средств скрылись с места происшествия.

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#дтп #такси #ребенок
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:13
83
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