Такого еще не было: масштабный ремонт дорог проведут в Павлодаре

С приходом весны павлодарские водители начали жаловаться на качество дорожного полотна. Ям и колдобин на улицах города стало еще больше. Хуже всего ситуация в центре Павлодара, по главному проспекту, который имеет самую большую транспортную нагрузку. Однако в этом году в Павлодаре хотят провести самую масштабную дорожно-ремонтную кампанию, на которую уйдет не один миллиард тенге. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, какие дороги в городе отремонтируют в этом году и сколько именно на это потратят бюджетных денег.

В 2023 году в Павлодаре планировали провести масштабный средний ремонт дорог. Однако тогда работы сильно затянулись, но все же заменить полотно удалось на более чем 18 километрах. Работы начали поздно, но чиновникам и подрядчикам помогла сама природа. Аномально теплая осень позволила некоторые проекты завершить до того как выпал снег.

"В 2023 году в рамках среднего ремонта дорог были выполнены работы по ремонту 8 магистральных улиц: Баян батыра от Ледовского до Северного промышленного района; Малая объездная от Циолковского до Малайсары батыра; Теплова от Ак.Сатпаева до Машхур Жусупа; Ворушина от Ломова до Циолковского; Нуркина от Ломова до Амангельды; Гагарина от Ак.Сатпаева до Джамбульская, Щедрина от Камзина до Жибек Жолы; Жибек Жолы от Ломова до поворота на городскую свалку. Ремонт данных улиц выполнялся согласно проектно-сметной документации, работы были выполнены согласно срокам, указанным в экспертизе. Срок гарантии 2 года", - ответили на официальный запрос в акимате города Павлодара.

У ремонта этих улиц весьма богатая предыстория, которую можно проследить анализируя данные с сайта госзакупок. В городском акимате в ответе на наш запрос про затраченные средства, решили тактично умолчать, но эти суммы можно увидеть на сайте госзакупок.

В конце 2022 года чиновники выставили лот на текущей ремонт дорог по улицам Камзина, Ворушина, Нуркина, Гагарина, Теплова, на общую сумму 513 миллионов тенге. Но в начале 2023 года сами же отказались от этой идеи. После ни зимой, ни весной закупки не объявлялись.

Первые лоты стали появляться в начале лета 2023-го. И тут становиться ясно, что в акимате приняли решение делать не текущий, а средний ремонт дорог и для начала сформировали лоты на несколько участков разных улиц Павлодара. К примеру, Баян батыр, Малая объездная, Щедрина на общую сумму 773 миллиона и более миллиарда хотели отдать подрядчику, готовому взяться сразу за Теплова, Камзина, Гагарина, Жибек жолы, Нуркина, Ворушина. Но в итоге и эти заявки отменили.

Судя по всему, отменить заявки, в которые входит несколько улиц, решили, чтобы лот на каждую дорогу опубликовать по отдельности. Вся эта процедура заняла почти весь июнь 2023 года, и само собой к работе подрядчики приступили поздно. В победителях тендера числятся две фирмы: ТОО "Аза", которая работает в Павлодаре много лет, и "Гордорстрой". Судя по данным с сайта госзакупок, им достался объем на общую сумму почти полтора миллиарда тенге.

Интересно, что по участку улицы Камзина чиновники объявили лот на 315 миллионов тенге, но после сами отказались от него.

В этом году в акимате решили отремонтировать чуть ли не все главные улицы города. Общая протяженность дорог, которые попадут под реконструкцию - 33 километра. Причем почти все они являются центральными и если их перекрыть одновременно, то летом Павлодару может грозить транспортный коллапс.

"В 2024 году в рамках среднего ремонта дорог планируется ремонт 14 магистральных улиц: Луговая от Лермонтова до Айманова; Айманова, Баян батыра с кольцом Химгородков и до Ледовского; Толстого от набережной до Камзина; Торайгырова от Баян батыра до Бухар Жырау; проспект Назарбаева от Естая до Ломова, от Ладожской до Ломова и от Естая до Торайгырова.; Исиналиева от 29 Ноября до Ак.Сатпаева; 29 Ноября от Исиналиева до Розы Люксембург; Каирбаева от Астаны до пр. Н. Назарбаева; Кривенко от Астаны до пр. Н. Назарбаева; Естая от пр. Н.Назарбаева до Камзина; Машхур Жусупа от Олжабай батыра до М. Горького; Циолковского от Катаева до Жибек жолы; Абая от Кривенко до Ломова", - сообщили в ответе на запрос BaigeNews.kz в акимате города Павлодара.

В акимате отметили, что 5 проектов на данный момент на стадии прохождения конкурсных процедур, но не стали называть сумму, которую намерены потрать из бюджета на ремонт. На сайте госзакупок по трем лотам победитель уже определен. Фирме ТОО "Аза", опять же очень известной павлодарцам, достались работы на 1 миллиард тенге. При этом еще по трем конкурс ведется, и там указана сумма более 1 миллиарда 600 миллионов тенге. Какая сумма выйдет в итоге и когда объявят конкурс по остальным участкам дорог, пока не ясно, но явно эти расходы будут превышать траты 2023 года.

Самая сложные и масштабные работы проведут на проспекте Назарбаева, который является одной из главных артерий города.

"По проспекту Назарбаева, последний ремонт проводился в 2019 году. Согласно строительным нормам и правилам межремонтный срок, это срок по истечению которого мы только можем проводить ремонт улицы, межремонтный срок у нас 5 лет, то соответственно в текущем году этот срок истекает и уже можем проводить средний ремонт дорог. Также хочу сказать, что в городе у нас такой объем работ по асфальтированию ни разу не проводился. Ни в один сезон 14 улиц одновременно не ремонтировали", - высказался аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

По словам градоначальника, причина ухудшения дорог в этом году – аномальная погода. Зимой дожди и мокрый снег, сменяли заморозки. Как итог скопившаяся в прощелинах асфальта вода замерзла и расширилась, что и привело к разрушению полотна.

Опираясь на опыт прошлого года, чиновники вынесли урок. В частности нынешний аким судя по всему, не хочет допускать ошибок предыдущего руководителя, учитывая, чем это закончилось и уже сейчас, а не летом, приступили к поискам подрядчиков, готовых ремонтировать дороги. Павлодарцы, же смотря на амбициозные планы акимата, переживают лишь за одно – закончат ли ремонт в срок. Но уже понятно, что этим летом горожан ждут транспортные проблемы.

Фото автора.