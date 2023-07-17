- Режим ЧС объявят в Павлодарской области из-за лесного пожара 19:29 128
- Взрывчатые вещества нашли в гараже у жителя Степногорска 18:55 234
- Пожар на газозаправочной станции произошёл в Актюбинской области 18:33 270
- Таинственные впадины: неизвестную науке находку сделали археологи в Северо-Казахстанской области 18:30 452
- Две аварии с участием "cкорых" произошли в Караганде 18:05 302
- Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по артистическому плаванию 17:44 297
- Дворник детсада в Алматы задержан по подозрению в развращении малолетних 17:32 432
- Гипноз, доулы и правило трех "Т" - Как хотят рожать казахстанки 17:25 266
- Девушка-полицейский из Казахстана стала победителем чемпионата мира по борьбе 17:16 374
- KEGOC сорвало сроки ввода программы для единого закупщика электроэнергии - МЭ РК 17:00 380
- Бухгалтер госпредприятия попалась на хищении 7 млн тенге в Жамбылской области 16:48 316
- Полицейских обвиняют в пытках в Атырау 16:09 447
- Спасённого снежного барса выпустили на природу из зоопарка Алматы 15:50 372
- Услуги вывоза мусора будут доступны всем казахстанцам только к 2040 году 15:41 334
- Акимат создал информационный ресурс по ремонту дорог в Алматы 15:10 359
- Скандал вокруг розового озера в Павлодарской области: Сулейменова сделала заявление 14:53 611
- Расширение моста через реку Есентай завершат раньше срока - акимат Алматы 14:20 413
- В Казахстане хотят обновить форму для спасателей и пожарных 14:00 341
- Выдали сауну за детский лагерь: готовится судебный иск 13:46 543
- Страшное ДТП в Туркестанской области: погибли 9 человек 13:18 1013
- Досаев посетил проблемные объекты в Алматы и назвал сроки завершения работ 12:55 441
- Казахстанским медикам с 1 сентября повысят зарплату: кто будет получать больше 12:45 704
- 450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал" 12:23 375
- Сегодня истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе 12:05 441
- Движение поездов в Жамбылской области восстановлено 11:55 426
- Как будут проверять школьников на наркозависимость, рассказали в МВД 11:44 563
- Activ стал неактивным: проблемы со связью возникли у казахстанцев 11:13 649
- Сход вагонов произошёл в Жамбылской области 10:51 507
- "Очень важно, чтобы молодые люди могли найти достойную работу" - Кошанов 10:40 320
- Токаев посетит Саудовскую Аравию 10:10 396
- Появились жуткие подробности убийства 5-летней девочки в Туркестанской области 10:01 4106
- Очередное ЧП: обрушился один из пролетов Крымского моста 09:53 1051
- Определены новые участки ремонта на проспекте Абая в Алматы 09:30 450
- Сауна вместо детского лагеря: стали известны новые подробности 09:01 919
- Казахстанцы подозревают распространение кошачьего коронавируса в стране 08:40 1045
- Законность приватизации вузов проверят в Казахстане 08:14 473
- Жители ЗКО три года ждут дорогу за 15 млрд тенге 07:50 571
- У избранницы Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов 07:12 770
- Стала известна зарплата американского новичка "Барыса" с опытом игры в НХЛ 06:24 759
- Сауна располагалась в детском лагере в Алматы 05:47 2510
- Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона 04:02 1215
- Мужчина скончался во время велогонки в Астане 03:15 638
- К 15 годам тюрьмы приговорили туркестанца за надругательство над тремя малолетними 02:30 1591
- "Стенка на стенку": задержаны участники массовой драки в Мангистау 01:48 747
- Из-за сильного ветра и дождя в Атырау снесло крыши домов 00:35 621
- Умерла актриса и певица Джейн Биркин 16.07.2023 753
- Лифт с людьми сорвался в музейном комплексе "Алжир" близ Астаны 16.07.2023 963
- Сколько заработала Елена Рыбакина в 2023 году 16.07.2023 899
- Сильную жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник 16.07.2023 583
- Семь человек погибли в жутком ДТП в Атырауской области 16.07.2023 1332
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1169
- Подростка спасли на озере Алаколь 16.07.2023 711
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 732
- Как готовятся к отопительному сезону в Астане 16.07.2023 633
- Андрей Голубев стал победителем "Челленджера" в Австрии 16.07.2023 887
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1068
- Подростки заблудились в горах Алматы 16.07.2023 642
- Жибек Куламбаева впервые выиграла турнир серии ITF W 60 в Риме 16.07.2023 932
- Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище 16.07.2023 1313
- В Турции бушуют лесные пожары 16.07.2023 715
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 7368
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 798
- Угрожавший перейти на территорию России пожар в "Ертiс орманы" удалось локализовать 16.07.2023 808
- В Уральске борются с последствиями ливней 16.07.2023 746
- Десятки овец погибли в селе Павлодарской области из-за пожара 16.07.2023 697
- Шесть человек вызволили из огненной ловушки полицейские в Акмолинской области 16.07.2023 690
- Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области 16.07.2023 733
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 795
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 900
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1276
- Сотни рейсов отменили в Италии 16.07.2023 728
- Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом 16.07.2023 729
- Ак Баур: храм под открытым небом или центр мира? 16.07.2023 727
- Ещё два вертолёта прилетели на подмогу пожарным в "Ертіс орманы" 16.07.2023 685
- Как в Казахстане разводят пастушьих собак с самым высоким интеллектом 16.07.2023 5266
- В Алматы снова обещают ухудшение качества воздуха 16.07.2023 750
- Непобеждённый Азат Максум ярко ворвался в UFC 16.07.2023 898
- Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода 16.07.2023 696
- Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннеса 16.07.2023 860
- Казахстанским блогерам нужно зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября 16.07.2023 796
- LOADING...
Таинственные впадины: неизвестную науке находку сделали археологи в Северо-Казахстанской области
На территории городища Ак-Арий, который относится к временам племенного союза саков, археологи наткнулись на удивительные впадины. По облику и устройству самой конструкции точно определить ни временную принадлежность, ни назначение на данный момент не представляется возможным. Подобных находок ученые не встречали. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, чем же могут оказаться загадочные впадины.
Фото: Анна Мирская.
Городище в 25 тысяч квадратных метров было открыто учеными 55 лет назад в Северо-Казахстанской области в полсотни километрах от Петропавловска. Исследования говорят о его принадлежности к V веку до нашей эры. Древний город служил форпостом между населяющими леса и степи и располагалось на высоком мысе треугольной формы. Это делало городище неприступным с двух сторон пунктом с отделенными оборонительными сооружениями.
Фото: Анна Мирская.
Предполагается, что крепостные сооружения древнего города – дело рук степных саков. Как известно из книг, племена поклонялись огню и были сторонниками зороастрийской религии.
Регулярные раскопки здесь ведутся последние 19 лет. Из важных находок здесь обнаружили валы, оборонительные рвы и фортификационные сооружения. Ученые и студенты местного университета находили здесь остатки жилищ, кузнечных мастерских и производств по изготовлению керамики. По мнению ученых, древнее поселение, названное ими как "Белый рай", было организовано для культово-хозяйственных и оборонительных целей.
В этом году не успев вернуться из экспедиции, археологи сообщили редакции об одной из самых загадочных находок того места. Собранный материал порождает сразу несколько догадок. Точно сказать, что же именно обнаружили ученые, пока невозможно.
"В прошлом году рядом с городищем Ак-Арий за пределами рва и вала были обнаружены непонятные впадины на краю берега. Мы давно поглядывали на них. Когда вскрыли западины, увидели, что это какие-то окружности из красного кирпича. Причем кирпич не в полном нашем понимании, а обожженные блоки. Погода нам не дала закончить работу. В этом году продолжили исследование интересного места. И полевой сезон 2023 года оказался особенным. Предполагали, что находка чем-то похожа на доменные печи. Но истинное предназначение конструкции остается загадкой. Мы прокопали на три метра в глубину и до сих пор еще не поняли, что это такое. Работу нужно продолжать", - рассказывает археолог Анатолий Плешаков.
Фото: Анна Мирская.
Археологи работали пока только одной из трех обнаруженных конструкций. Ее диаметр превышает три метра. Останки двух лошадей, собаки, быка, овцы и маленького ягненка порождает еще больше вопросов и версий.
"И главное, что мы не имеем никакого датирующего материала, по которому мы могли бы сказать, что это относится к конкретному периоду. Явно обожжённые блоки довольно древние. Если говорить о Золотой орде, то там уже был формованный кирпич. Вероятно, конструкции были установлены до Золотой орды. Если говорить о Железном веке, то и для него тоже не знаем таких обожженных блоков. Сейчас все в сомнениях пока не докопаем. Высказывали мнение, что это могут быть шахты для ракет инопланетян. Без шуток не обходится... Но таких конструкций мы не знаем. Науке они не известны", - пояснил археолог.
Фото: Анатолий Плешаков.
Подробнее о внешнем виде уникальной конструкции мы узнали, встретившись с лаборантом Центра изучения историко-культурного наследия Великой степи имени Монаша Козыбаева. Наталья Ковшова в составе экспедиции присутствовала при обнаружении конструкций в прошлом году. Поработать с удивительной находкой ей удалось и этим летом.
Эксперт подтверждает, что аналогов устройства не находили раньше. По ее словам, информации о подобных сооружениях нет и в известных археологических источниках.
"В этом году мы продолжили работы по разбору и исследованию конструкций, которые начали в прошлом году. Конструкция имеет достаточно интересную округлую форму, но стенки в ней не вертикальные. Ко дну они постепенно сужаются. Это не купол, не насыпь и не курган. Это была впадина. Но так как все располагается на склоне террасы, сооружение считается было купольное. Купол при обрушении мог сползти по склону и оказаться ниже. Часть, конечно, ушла внутрь конструкции. На эту мысль наталкивает большой объем массы внутри. Единственный вопрос возникает, каким образом эти животные там оказались, как их там располагали. Просто сбрасывали? Они располагаются на глубине более 80 сантиметров и максимум 1,6 метров от края конструкции. Но сама впадина намного глубже. Предполагаем, что их на что-то укладывали, была организована ниша. А под останками такой же завал – смесь кирпича, останков штукатурки и прочее. Возможно, что конструкция существовала определенное время, потом стала разрушаться и этих животных туда поместили. Но, опять же, на тот момент, был ли купол над этой конструкцией или его позже возвели – тоже вопрос", - объясняет Наталья Ковшова.
Ученые считают, что конструкция вполне могла быть создана с тем аспектом, чтобы стенки выдержали определённую нагрузку. Будучи вертикальными, они могли спустя время легко рухнуть.
"Изнутри она заполнена достаточно мощным завалом из гумуса, кирпича и остатков самой конструкции. Она была купольная, но какой высоты был купол — это тоже спорный вопрос. Еще к вопросу об останках… В связи с завалом все останки были перемешаны и смещены. И ответить на вопрос, каким образом их туда закладывали: целиком или разделанными тушами, может только остеолог. Мы, к сожалению, на это пока ответа не можем получить", - уточнила Наталья Ковшова.
Фото: Анна Мирская.
Среди многочисленных версий назначения конструкции большинство сводится к бытовым нуждам. Возможно, это купольные печи для переработки продукции. А именно копчения рыбы, мяса и других продуктов. В таком случае производство было явно крупным.
Вторая версия - печь для обжига кирпича. Третья - печь для плавки металла.
"Много споров сейчас ведется на тему этих конструкций. Они связаны со штукатуркой, которой отделаны стены внутри впадин. Верхний слой штукатурки не затронут температурным режимом. А вот ко дну появляется смальта (фрагменты стекла), которые могут возникнуть при достаточно высокой температуре. Внизу явно горело пламя. А что этим огнем делали – вопрос. Вызывает споры и тот момент, что ни остатков угля, ни древесины в конструкции не обнаружено. Там находятся только кирпич (в нашем понимании) и какие-то фракции. Как шел обжиг, где огонь располагался, где костер горел - спорный вопрос", - перечисляет собеседница.
Ученые не исключают идею жертвенного комплекса. Ведь впадина на окраине мыса не одна. А может земля скрывает еще несколько подобных конструкций, пока еще не найденных археологами. И неизвестно сколько еще загадок они в себе таят.
"Вполне возможно они связаны с погребальным обрядом. Если использовалась кремация при погребении, и было трупосожжение, то где-то останки и есть. Но пока что мы их не нашли. А если достаточно хорошо сожжены кости, то они могут и не сохраниться. Поэтому такая версия тоже имеет право на существование. Ее мы тоже не можем отвергать. Но мы до дна впадины еще не дошли, и ответ может ждать только там", - пояснила Наталья Ковшова.
Еще одна загадка, которая не дает покоя археологам – это вход во впадины, которого так и не было найдено.
"Три метра глубина и дна мы еще не достигли. Остается вопрос каким образом в нее спускались. Этот аспект касается и доменной печи. Для того, чтобы температура была достаточно высокая, нужно отверстие, куда бы проникал воздух. Сейчас у нас есть только версии и предположения. Это загадка. И не одна. Таких аналогий в мире я не встречала. Но, покопаем – увидим", - завершила беседу эксперт.
Фото: Аанатолий Плешаков.
Предположениями о загадочной конструкции с редакцией поделились в областном филиале Института археологии имени Маргулана. Именно там задаются вопросом, почему же конструкции находились поодаль от укрепленного оборонительным валом древнего города.
"За 10 лет в археологии этот памятник стал моим любимым. Скорее из-за тех загадок, которые там обнаружены. Хочется разгадать и понять, что там происходит. Параллельно с работой на этой конструкции был начат раскоп соседних. Они аналогичны и выстроены в один ряд. В одной из них прослеживается подобие купола. Основная задача по раскопу следующих конструкций - понять, где был вход и был ли он вообще. Что еще любопытно, городище было хорошо укреплено оборонительным валом, рвом, природными склонами. Подступиться к нему нельзя было ни с одной стороны. Но, однако, эти конструкции стояли в отдалении", - объясняет младший сотрудник филиала института Павел Кучеров.
Помимо этого, рядом с территорией городища, где проходит спуск к реке Ишим, археологи заложили два шурфа. Так ученые хотят понять, как население древнего города прокладывало себе путь для рыбалки и выпойки скота.
"Была найдена хозяйственная яма, в которой были разбросанные кости крупного и мелкого рогатого скота. Обнаружены следы слабообожжённых кирпичей. Тоже периферия городища. Западная его окраина. Заложили еще одну траншею в месте предполагаемого входа в конструкцию номер один. В идеале, склон надо срубать, чтобы разгадать конструкцию. Я аналогов не видел. Мое предположение, что это рубеж раннего Железного века и Раннего Средневековья", - считает Павел.
В числе его предположение и вторичное использование конструкции на другие цели, что в итоге вводит в ступор археологов.
"Помимо основного ряда кирпичей и обмазки там еще присутствует завал второго ряда. Непонятно, был ли это тоже завал или это уже поздняя конструкция. К примеру, сначала использовалась конструкция как печь для обжига и плавки руды, а позже ее использовали качестве жертвенника. А может было захоронение, потому что собаки не просто так появляются в таких конструкциях. Против мнения, что это доменная печь, говорит слишком большая глубина. Они обычно располагаются ближе к поверхности. Не такие глубокие. Против того, что это погребение говорит отсутствие пока самого тела и следов кремации. Перед тем, как отправиться в городище (там я был впервые), мне говорили, что при каждом взмахе лопатой вопросов становится больше, чем ответов. Это действительно так", - объяснил Павел.
Археологи надеются, что следующий сезон даст возможность получить больше информации о находках и приоткроет завесу тайны загадочной конструкции предков.
-
Trend news
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1162
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1066
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 7270
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 793
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 898
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1274
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1000
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 5865
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1333
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 6819
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1186
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1493
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1494
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1463
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28348
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3610
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1617
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6817
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2895
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2023
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2368
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2512
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1854
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1972
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2681
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5830
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2210
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1722
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5012
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4709
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3149
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3322
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2003
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3723
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3212
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2229
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2162
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2243
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13672
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2802
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2078
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3172
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4052
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2919
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3261
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2762
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3189
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3750
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3326
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3094
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2599
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3540
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2180
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4689
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3464
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180362
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2581
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5228
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5789
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5311
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4148
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3507
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8233
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3039
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22389
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4089
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17401
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5966
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11935
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3789
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5745
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4023
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3945
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4259
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4391
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5180
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3501
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4553
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28738
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 3146
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 731
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 795
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 946
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1265
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1429
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1248
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1550
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1832
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1850
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1917
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1925
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1953
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2160
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2163
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1768
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2236
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2078
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1867
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2138
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2338
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2135
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1885
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2096
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1875
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2560
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2083
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2183
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3081
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2383
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2169
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2335
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2096
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2085
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1953
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2228
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2763
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2353
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2267
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4323
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2462
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3295
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4131
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2712
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2856
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39336
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2467
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3688
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2976
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2772
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3704
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3029
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3137
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3539
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3579
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3867
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4556
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5327
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4325
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3749
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3782
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3620
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4685
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5607
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4865
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4084
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3530
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4434
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3453
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3866
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3777
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4196
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4374
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3879
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4430
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4621
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6468
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4836
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6736
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5104
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4853