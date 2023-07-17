Таинственные впадины: неизвестную науке находку сделали археологи в Северо-Казахстанской области

Фото: Анна Мирская

На территории городища Ак-Арий, который относится к временам племенного союза саков, археологи наткнулись на удивительные впадины. По облику и устройству самой конструкции точно определить ни временную принадлежность, ни назначение на данный момент не представляется возможным. Подобных находок ученые не встречали. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, чем же могут оказаться загадочные впадины.

Фото: Анна Мирская.

Городище в 25 тысяч квадратных метров было открыто учеными 55 лет назад в Северо-Казахстанской области в полсотни километрах от Петропавловска. Исследования говорят о его принадлежности к V веку до нашей эры. Древний город служил форпостом между населяющими леса и степи и располагалось на высоком мысе треугольной формы. Это делало городище неприступным с двух сторон пунктом с отделенными оборонительными сооружениями.

Фото: Анна Мирская.

Предполагается, что крепостные сооружения древнего города – дело рук степных саков. Как известно из книг, племена поклонялись огню и были сторонниками зороастрийской религии.

Регулярные раскопки здесь ведутся последние 19 лет. Из важных находок здесь обнаружили валы, оборонительные рвы и фортификационные сооружения. Ученые и студенты местного университета находили здесь остатки жилищ, кузнечных мастерских и производств по изготовлению керамики. По мнению ученых, древнее поселение, названное ими как "Белый рай", было организовано для культово-хозяйственных и оборонительных целей.

В этом году не успев вернуться из экспедиции, археологи сообщили редакции об одной из самых загадочных находок того места. Собранный материал порождает сразу несколько догадок. Точно сказать, что же именно обнаружили ученые, пока невозможно.

"В прошлом году рядом с городищем Ак-Арий за пределами рва и вала были обнаружены непонятные впадины на краю берега. Мы давно поглядывали на них. Когда вскрыли западины, увидели, что это какие-то окружности из красного кирпича. Причем кирпич не в полном нашем понимании, а обожженные блоки. Погода нам не дала закончить работу. В этом году продолжили исследование интересного места. И полевой сезон 2023 года оказался особенным. Предполагали, что находка чем-то похожа на доменные печи. Но истинное предназначение конструкции остается загадкой. Мы прокопали на три метра в глубину и до сих пор еще не поняли, что это такое. Работу нужно продолжать", - рассказывает археолог Анатолий Плешаков.

Фото: Анна Мирская.

Археологи работали пока только одной из трех обнаруженных конструкций. Ее диаметр превышает три метра. Останки двух лошадей, собаки, быка, овцы и маленького ягненка порождает еще больше вопросов и версий.

"И главное, что мы не имеем никакого датирующего материала, по которому мы могли бы сказать, что это относится к конкретному периоду. Явно обожжённые блоки довольно древние. Если говорить о Золотой орде, то там уже был формованный кирпич. Вероятно, конструкции были установлены до Золотой орды. Если говорить о Железном веке, то и для него тоже не знаем таких обожженных блоков. Сейчас все в сомнениях пока не докопаем. Высказывали мнение, что это могут быть шахты для ракет инопланетян. Без шуток не обходится... Но таких конструкций мы не знаем. Науке они не известны", - пояснил археолог.

Фото: Анатолий Плешаков.

Подробнее о внешнем виде уникальной конструкции мы узнали, встретившись с лаборантом Центра изучения историко-культурного наследия Великой степи имени Монаша Козыбаева. Наталья Ковшова в составе экспедиции присутствовала при обнаружении конструкций в прошлом году. Поработать с удивительной находкой ей удалось и этим летом.

Эксперт подтверждает, что аналогов устройства не находили раньше. По ее словам, информации о подобных сооружениях нет и в известных археологических источниках.

"В этом году мы продолжили работы по разбору и исследованию конструкций, которые начали в прошлом году. Конструкция имеет достаточно интересную округлую форму, но стенки в ней не вертикальные. Ко дну они постепенно сужаются. Это не купол, не насыпь и не курган. Это была впадина. Но так как все располагается на склоне террасы, сооружение считается было купольное. Купол при обрушении мог сползти по склону и оказаться ниже. Часть, конечно, ушла внутрь конструкции. На эту мысль наталкивает большой объем массы внутри. Единственный вопрос возникает, каким образом эти животные там оказались, как их там располагали. Просто сбрасывали? Они располагаются на глубине более 80 сантиметров и максимум 1,6 метров от края конструкции. Но сама впадина намного глубже. Предполагаем, что их на что-то укладывали, была организована ниша. А под останками такой же завал – смесь кирпича, останков штукатурки и прочее. Возможно, что конструкция существовала определенное время, потом стала разрушаться и этих животных туда поместили. Но, опять же, на тот момент, был ли купол над этой конструкцией или его позже возвели – тоже вопрос", - объясняет Наталья Ковшова.

Ученые считают, что конструкция вполне могла быть создана с тем аспектом, чтобы стенки выдержали определённую нагрузку. Будучи вертикальными, они могли спустя время легко рухнуть.

"Изнутри она заполнена достаточно мощным завалом из гумуса, кирпича и остатков самой конструкции. Она была купольная, но какой высоты был купол — это тоже спорный вопрос. Еще к вопросу об останках… В связи с завалом все останки были перемешаны и смещены. И ответить на вопрос, каким образом их туда закладывали: целиком или разделанными тушами, может только остеолог. Мы, к сожалению, на это пока ответа не можем получить", - уточнила Наталья Ковшова.

Фото: Анна Мирская.

Среди многочисленных версий назначения конструкции большинство сводится к бытовым нуждам. Возможно, это купольные печи для переработки продукции. А именно копчения рыбы, мяса и других продуктов. В таком случае производство было явно крупным.

Вторая версия - печь для обжига кирпича. Третья - печь для плавки металла.

"Много споров сейчас ведется на тему этих конструкций. Они связаны со штукатуркой, которой отделаны стены внутри впадин. Верхний слой штукатурки не затронут температурным режимом. А вот ко дну появляется смальта (фрагменты стекла), которые могут возникнуть при достаточно высокой температуре. Внизу явно горело пламя. А что этим огнем делали – вопрос. Вызывает споры и тот момент, что ни остатков угля, ни древесины в конструкции не обнаружено. Там находятся только кирпич (в нашем понимании) и какие-то фракции. Как шел обжиг, где огонь располагался, где костер горел - спорный вопрос", - перечисляет собеседница.

Ученые не исключают идею жертвенного комплекса. Ведь впадина на окраине мыса не одна. А может земля скрывает еще несколько подобных конструкций, пока еще не найденных археологами. И неизвестно сколько еще загадок они в себе таят.

"Вполне возможно они связаны с погребальным обрядом. Если использовалась кремация при погребении, и было трупосожжение, то где-то останки и есть. Но пока что мы их не нашли. А если достаточно хорошо сожжены кости, то они могут и не сохраниться. Поэтому такая версия тоже имеет право на существование. Ее мы тоже не можем отвергать. Но мы до дна впадины еще не дошли, и ответ может ждать только там", - пояснила Наталья Ковшова.

Еще одна загадка, которая не дает покоя археологам – это вход во впадины, которого так и не было найдено.

"Три метра глубина и дна мы еще не достигли. Остается вопрос каким образом в нее спускались. Этот аспект касается и доменной печи. Для того, чтобы температура была достаточно высокая, нужно отверстие, куда бы проникал воздух. Сейчас у нас есть только версии и предположения. Это загадка. И не одна. Таких аналогий в мире я не встречала. Но, покопаем – увидим", - завершила беседу эксперт.

Фото: Аанатолий Плешаков.

Предположениями о загадочной конструкции с редакцией поделились в областном филиале Института археологии имени Маргулана. Именно там задаются вопросом, почему же конструкции находились поодаль от укрепленного оборонительным валом древнего города.

"За 10 лет в археологии этот памятник стал моим любимым. Скорее из-за тех загадок, которые там обнаружены. Хочется разгадать и понять, что там происходит. Параллельно с работой на этой конструкции был начат раскоп соседних. Они аналогичны и выстроены в один ряд. В одной из них прослеживается подобие купола. Основная задача по раскопу следующих конструкций - понять, где был вход и был ли он вообще. Что еще любопытно, городище было хорошо укреплено оборонительным валом, рвом, природными склонами. Подступиться к нему нельзя было ни с одной стороны. Но, однако, эти конструкции стояли в отдалении", - объясняет младший сотрудник филиала института Павел Кучеров.

Помимо этого, рядом с территорией городища, где проходит спуск к реке Ишим, археологи заложили два шурфа. Так ученые хотят понять, как население древнего города прокладывало себе путь для рыбалки и выпойки скота.

"Была найдена хозяйственная яма, в которой были разбросанные кости крупного и мелкого рогатого скота. Обнаружены следы слабообожжённых кирпичей. Тоже периферия городища. Западная его окраина. Заложили еще одну траншею в месте предполагаемого входа в конструкцию номер один. В идеале, склон надо срубать, чтобы разгадать конструкцию. Я аналогов не видел. Мое предположение, что это рубеж раннего Железного века и Раннего Средневековья", - считает Павел.

В числе его предположение и вторичное использование конструкции на другие цели, что в итоге вводит в ступор археологов.

"Помимо основного ряда кирпичей и обмазки там еще присутствует завал второго ряда. Непонятно, был ли это тоже завал или это уже поздняя конструкция. К примеру, сначала использовалась конструкция как печь для обжига и плавки руды, а позже ее использовали качестве жертвенника. А может было захоронение, потому что собаки не просто так появляются в таких конструкциях. Против мнения, что это доменная печь, говорит слишком большая глубина. Они обычно располагаются ближе к поверхности. Не такие глубокие. Против того, что это погребение говорит отсутствие пока самого тела и следов кремации. Перед тем, как отправиться в городище (там я был впервые), мне говорили, что при каждом взмахе лопатой вопросов становится больше, чем ответов. Это действительно так", - объяснил Павел.

Археологи надеются, что следующий сезон даст возможность получить больше информации о находках и приоткроет завесу тайны загадочной конструкции предков.