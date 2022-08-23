Таиланд разрешит казахстанцам продлевать срок пребывания в стране

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Таиланд разрешит иностранным туристам продлить сроки пребывания в стране с октября 2022 года по март 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bangkokpost.com.

Власти Таиланда надеются, что иностранные туристы помогут восстановлению экономики страны, которая наиболее ощутимо пострадала от пандемии. В 2021 году во время пандемии Таиланд посетили 428 тысяч человек, в то время как в 2019 году число туристов достигало почти 40 миллионов, что составляет 12 процентов от ВВП.

"Иностранцам из 18 территорий, прибывающим в Таиланд, по прибытию будет разрешено удвоить срок пребывания до 30 дней", – сообщает издание.

В число этих 18 стран входит и Казахстан. Граждане стран, которым не нужна виза, смогут оставаться в Таиланде на срок до 45 дней.

"Таиланд надеется, что увеличение числа прибывающих туристов поможет ускорить его экономический рост в этом году, несмотря на то, что темпы роста, как ожидается, останутся самыми низкими в Юго-Восточной Азии. Ранее правительство заявило, что в этом году страна рассчитывает привлечь 10 миллионов иностранных туристов, несмотря на предыдущий прогноз в 6,1 миллиона в апреле", – сообщает Bangkokpost.com

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