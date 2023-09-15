Табун лошадей стоимостью 43 млн тенге угнали в ВКО
Сегодня, 01:16
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Сегодня, 01:16Сегодня, 01:16
134Фото: pexels.com / иллюстративное
Полицейские Восточно-Казахстанской области расследуют дело о краже 54 лошадей. Ущерб составил свыше 43 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть отдела полиции Уланского района с заявлением о краже табуна лошадей обратился родственник хозяина крестьянского хозяйства. Он сообщил, что в промежутке с 23:00 до 06:00 с вольного выпаса одного из сёл района неизвестный увёл его табун лошадей, помеченных тавро. Кроме того, заявитель сообщил, что у одной из кобыл был GPS-трекер на шее, с помощью которого владелец лошадей хотел проверить месторасположение животного. Однако устройство было отключено.
Причинённый от кражи ущерб составил более 43 млн тенге. Полицейские сразу приступили к поиску. Для осмотра территории они также задействовали вертолёт и дрон. В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские выяснили, что кобылу с GPS-трекером убили выстрелом в голову.
Ранее в Акмолинской области полицейские помогли вернуть владельцу пропавший табун лошадей стоимостью 5 млн тенге. Животные находились на вольном выпасе недалеко от населённого пункта и спустя какое-то время пропали из поля зрения.
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