Табун лошадей стоимостью 43 млн тенге угнали в ВКО

Полицейские Восточно-Казахстанской области расследуют дело о краже 54 лошадей. Ущерб составил свыше 43 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В дежурную часть отдела полиции Уланского района с заявлением о краже табуна лошадей обратился родственник хозяина крестьянского хозяйства. Он сообщил, что в промежутке с 23:00 до 06:00 с вольного выпаса одного из сёл района неизвестный увёл его табун лошадей, помеченных тавро. Кроме того, заявитель сообщил, что у одной из кобыл был GPS-трекер на шее, с помощью которого владелец лошадей хотел проверить месторасположение животного. Однако устройство было отключено.

Причинённый от кражи ущерб составил более 43 млн тенге. Полицейские сразу приступили к поиску. Для осмотра территории они также задействовали вертолёт и дрон. В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские выяснили, что кобылу с GPS-трекером убили выстрелом в голову.