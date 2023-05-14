Пропавший табун лошадей разыскали акмолинские полицейские

Пропавший табун лошадей стоимостью пять миллионов тенге помогли вернуть владельцу полицейские в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В отдел полиции Буландынского района с заявлением о пропаже 14 голов лошадей обратился житель города Макинска. По словам владельца, лошади находились на вольном выпасе недалеко от населённого пункта. Полицейские в течение нескольких часов проверяли лесные массивы, провели подворный обход. В поисковых мероприятиях приняли участие волонтёры и работники лесничеств. В результате лошади были найдены в дежурные сутки на территории соседнего района имени Биржан Сала", — рассказали в полиции.