"Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска

Компотом с червями сняла на видео пациентка инфекционного отделения больницы в Степногорске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Инфекционное отделение, седьмой этаж, город Степногорск. Обед. Первое, второе, компот и вот такое чудо у нас в компоте. У нас в бокале червяк, и не один", — говорит автор видео.

Она возмутилась не только компотом с червями. Пациент инфекционного отделения просит проверить все блюда, которые готовят в больничной столовой. Утверждает, что еда несвежая и невкусная. И многие от нее отказываются. Также пациенты пожаловались на антисанитарию.

Анонимное обращение сразу вызвало интерес санитарных врачей. В больнице экстренно начали проверку.