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"Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска

Сегодня, 02:14
АВТОР
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стоп-кадр из видео/КТК Сегодня, 02:14
Сегодня, 02:14
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Фото: стоп-кадр из видео/КТК

Компотом с червями сняла на видео пациентка инфекционного отделения больницы в Степногорске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК

"Инфекционное отделение, седьмой этаж, город Степногорск. Обед. Первое, второе, компот и вот такое чудо у нас в компоте. У нас в бокале червяк, и не один",  говорит автор видео.

Она возмутилась не только компотом с червями. Пациент инфекционного отделения просит проверить все блюда, которые готовят в больничной столовой. Утверждает, что еда несвежая и невкусная. И многие от нее отказываются. Также пациенты пожаловались на антисанитарию.

Анонимное обращение сразу вызвало интерес санитарных врачей. В больнице экстренно начали проверку. 

"По поручению департамента территориальным управлением  Степногорским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля  будет инициирована внеплановая проверка. Мы, взяв за основу данную публикацию, будем регистрироваться в органах правовой статистики. Если данный факт подтвердится, будут, конечно же, соответствующие административные меры",  сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

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