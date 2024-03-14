"Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска
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Компотом с червями сняла на видео пациентка инфекционного отделения больницы в Степногорске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Инфекционное отделение, седьмой этаж, город Степногорск. Обед. Первое, второе, компот и вот такое чудо у нас в компоте. У нас в бокале червяк, и не один", — говорит автор видео.
Она возмутилась не только компотом с червями. Пациент инфекционного отделения просит проверить все блюда, которые готовят в больничной столовой. Утверждает, что еда несвежая и невкусная. И многие от нее отказываются. Также пациенты пожаловались на антисанитарию.
Анонимное обращение сразу вызвало интерес санитарных врачей. В больнице экстренно начали проверку.
"По поручению департамента территориальным управлением — Степногорским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля — будет инициирована внеплановая проверка. Мы, взяв за основу данную публикацию, будем регистрироваться в органах правовой статистики. Если данный факт подтвердится, будут, конечно же, соответствующие административные меры", — сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.
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