Сёстры-тройняшки окончили школу в Семее

Средняя общеобразовательная школа № 11 в Семее отметила особенный последний звонок в этом году — среди выпускников были тройняшки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Гүлгүл, Жайна и Аңсаған Артықжан переступили порог школы в 2013 году и с тех пор всегда учились вместе. Отмечается, что за годы учебы они проявили себя как активные и увлечённые ученицы, принимая участие во всех школьных мероприятиях.

Гүлгүл мечтает стать учителем казахского языка и литературы, Жайна хочет стать дизайнером, а Аңсаған планирует выучиться на психолога. Любимые предметы девочек — литература и математика.