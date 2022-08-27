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Сёла на востоке Казахстана находятся под угрозой селей
Опасность представляют живописные высокогорные озёра, которые специалисты называют моренными. Они образовались в ледниках и могут переполняться от активного таяния или обильных дождей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
На сегодняшний день 13 сёл на востоке страны находятся под угрозой селей. Службы ЧС постоянно контролируют все водоёмы. Всего их в регионе 144. Большинство находятся в районах Алтай, Катон-Карагай, Зайсан и в пригороде Риддера.
Специалисты "Казселезащиты" провели биометрические обследования озёр в верховьях реки Белая Уба, на высоте двух тысячи метров над уровнем моря. С помощью эхолота, на лодках, эксперты замерили глубину и площади водоёмов. И теперь спешат успокоить граждан – оказалось, на данный момент прямой угрозы нет.
"В настоящее время постепенно идет таяние этих ледников, ведется как и наполнение, так и постепенное опорожнение этих моренных озер. В нашей области угроза переполнения данных моренных озер возможна лишь в случае длительных, продолжительных дождей. Либо данные озера могут представлять угрозу только в случае только сильных землетрясений", - проинформировал начальник управления ДЧС ВКО Ерлан Балабаев.
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