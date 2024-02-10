"Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара

Семья Петрица лишилась двоих детей. Сейчас родители пытаются доказать, что они благополучные. Супруги работают, есть свой дом в пригороде Павлодара, но с 5 декабря 2023 года детей отобрали органы опеки. Наведались к ним в момент, когда отец был на смене, а мать отлучилась в аптеку за лекарствами. Женщина признаётся, ее вина в том, что она оставила сына и дочь одних. Немаловажную роль сыграл и пост в Instagram, передает BaigeNews.kz.

История с органами опеки у семьи Петрица началась в сентябре 2023 года. Вспоминают, в школе на теле шестилетнего сына обнаружили синяки. Вызвали обоих родителей и отчим пояснил ситуацию. При этом настаивает, что мальчика не бил.

"Сын третий раз пытался подпалить дом. Первый раз я с ним поговорил, второй раз отругал, в угол поставил. Но не помогло. Он как-то спички находил, мы их прятали. В третий раз решил тюль уже подпалить. Я не сдержался, хотел шлёпнуть его по попе, как в наказание. Он увернулся и ударился об диван, и, соответственно, получил синяк. Ну, это дети, они в школе даже синяк могут получить, что на родителей вешать получается. Нас вызвали в школу и поставили на учёт", — говорит Владимир Петрица.

В семье двое детей. Шестилетний мальчик — сын Анны от первого брака, а двухлетняя дочь — совместная с Владимиром. Родители уверяют, иногда с трудом справляются с мальчиком, не исключают, что причина в ревности к маленькой сестрёнке.

Фото: квартира семьи /предоставлено Анной Петрица

Между тем, 8 ноября 2023 года на Instagram-странице павлодарского общественного фонда "Семья и дети" появился пост. В нём указывалось, что требуется помощь женщине, у которой муж бьёт шестилетнего пасынка.

"Я обратилась в фонд "Семья и дети" за помощью, чтобы помогли найти психолога. Я с ними встретилась, переговорили, они мне подсказали и спросили: "Вы не против, если мы опубликуем пост". Я сказала, что не против. Анонимно. На следующий день ко мне пришли опять из школы. Уже пришёл директор, завуч, классный руководитель, два участковых. Потом через время нас вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних и с нами там тоже проводили беседу. Я там, естественно, ничего не смогла ответить, потому что они там просто напали на меня. Атака там была психологическая", — рассказывает Анна Петрица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЕМЬЯ И ДЕТИ. ПАВЛОДАР (@semia_i_deti_pavlodar)

Между тем, Анна отрицает, что писала про насилие в семье, просила лишь помочь с психологом. Апогеем истории стала ситуация в декабре. Женщина говорит, вынуждена была закрыть детей дома одних, чтобы съездить в аптеку в город.

"5 декабря у меня сын не пошёл в школу. Я не предупредила учительницу, так как связи не было, телефон был в ремонте у меня, у супруга не было номеров, я ходила с временным номером. А младшая дочь у меня болела. Перед этим днём 4 декабря нам выписали лекарства. Мы съездили сначала у себя в поселке, две аптеки у нас, там не было лекарств. Пришлось ехать в город", — говорит Анна.

Фото: квартира семьи /предоставлено Анной Петрица

Пока Анна была в городе, к ним домой наведались участковый и органы опеки. Причиной стал тот факт, что шестилетний мальчик не пришёл на занятия. Когда женщина вернулась, на пороге сын и дочь стояли уже одетые. В итоге — детей изъяли.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара. Отметили, что 8 ноября 2023 года действительно был опубликован анонимный пост, впоследствие выяснилось, что написан он имени Анны Петрица в Instagram.

"В связи с этим 23 ноября семья была рассмотрена на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по факту нанесения побоев Илье отчимом Петрицей Владимиром. Комиссия постановила привлечь Петрица В. по статье 140 УК РК за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, поставить его на учет ОДН. Матери несовершеннолетнего было рекомендовано обратиться к психологу проектного центра "Тәрбие алаңы" при Дворце школьников. Семья находится на внутришкольном учёте. В связи с тем, что 5 декабря мальчик не пришёл в школу, работниками школы в этот же день в 9:00 был организован выезд по месту проживания семьи. На момент посещения в доме дети были одни, родители на телефонные звонки не отвечали", — пояснили в отделе образования Павлодара.

Фото: квартира семьи /предоставлено Анной Петрица

По словам чиновников, выйти на связь с родителями удалось лишь спустя три часа. Детей в итоге забрали, старшего посетили в Региональный центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а двухлетнюю девочку в Павлодарский областной Дом ребёнка.

Ситуацию прокомментировали и в общественном фонде "Семья и дети". Уверяют, пост не выдумали, а опубликовали прямую речь самой Анны Петрица.

"С нами встретилась и мы с ней разговаривали на протяжении 40 минут. Мы ей предложили помощь, чтобы она ушла в "Дом мамы", потому что она стала говорить, что муж бьёт шестилетнего ребёнка ремнём до синяков. Она сказала, что когда защищает ребёнка, он и ее бьёт. У меня, например, как у женщины, волосы, где можно зашевелились. Она сказала, что ей некуда идти", — говорит представитель общественного объединения "Семья и дети" Сауле Шакенова.

Между тем, по словам Владимира и Анны, на протяжение двух месяцев детей им не возвращают. Видеться разрешают крайне редко. Женщина при этом отрицает факт насилия в семье. На данный момент вопрос об ограничении родительских прав находится на рассмотрении в павлодарском суде.