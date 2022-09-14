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Сыграла свадьбу и купила квартиру: в Усть-Каменогорске домработница украла более 60 миллионов тенге
Домработница украла у жительницы Усть-Каменогорска более 60 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные пресс-службы департамента полиции ВКО.
130 тысяч долларов 21-летняя девушка вынесла из сейфа своей работодательницы за один месяц. На эти деньги домработница сыграла свадьбу, купила квартиру и машину.
Как выяснилось, первый раз злоумышленница украла из сейфа 10 000 долларов, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, девушка поняла, что владельцы дома не заметили пропажу денег, поэтому она продолжила работать в семье как ни в чём не бывало.
Сотрудники криминальной полиции нашли девушку и водворили в изолятор временного содержания.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 УК РК - "Кража, совершённая в крупном размере.
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