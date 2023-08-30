Свыше одной тысячи километров реконструированных дорог сдадут в эксплуатацию в 2023 году

В 2023 году продолжаются работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

В этом году охвачено дорожно-строительными работами 6,4 тыс. км автодорог в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 2,8 тыс. км на которых задействовано более 8 тыс. единиц дорожно-строительной техники и 12 тыс. специализированного персонала.

По итогам года запланировано открытие движения по участкам реконструкции с новым покрытием на более чем 1 тыс. км и ввод в эксплуатацию до конца года 856 км, кроме этого по итогам проведения среднесрочных ремонтных работ по восстановлению слоя износа запланирован ввод в эксплуатацию 826 км.

При этом в ходе реализации проектов возникали трудности связанные с удорожанием дорожно-строительных работ и корректировки проекта, на что было затрачено дополнительное время, повлиявшее на общие сроки завершения работ.

На проекты в западных регионах существенно повлиял дефицит и сложности с доставкой инертных материалов железнодорожным транспортом, в связи с дальностью перевозки более чем на 1 тыс. км.

Но тем не менее дорожниками приложены максимальные усилия по сокращению объездных дорог и открытию движения по новому асфальту.

Если остановиться отдельно по проектам, то в настоящее время наблюдается следующая картина:

Коридор "Центр-Юг" - общей протяженностью 946 км, на сегодняшний день по проекту открыто движение по новому покрытию более чем на 700 км или 74 % от всей протяженности.

До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении, а также ввести в эксплуатацию более 200 км.

Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется поэтапно в 2024 году.

- "Караганда-Балхаш" - протяженность 363 км, открыто движение на 321 км;

- "Балхаш-Бурылбайтал" - протяженность 288км, открыто движение на 183 км;

- "Курты-Бурылбайтал" - протяженность 228км, открыто движение на 179 км;

- "Курты-Конаев" - протяженность 67 км, открыто движение на 30 км.

- "Мерке-Бурылбайтал" - протяженностью 262 км, из которых 62 км сдано в эксплуатацию, на сегодняшний день проезд обеспечен на всем протяжении.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 120 км, оставшиеся 80 км будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.

До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении.

Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань) - протяженностью 732 км, на сегодняшний день по проекту открыто движение по новому покрытию более чем на 630 км.

До конца текущего года планируется открытие движения по оставшимся участкам с новым покрытием на протяжении 102 км, а также ввести в эксплуатацию более 382 км.

Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется поэтапно в 2023-2024годы.

- "Актобе-Кандыагаш" - протяженность 96 км, открыто движение на 68 км;

- "Кандыагаш-Макат" - протяженность 359 км, основные строительно-монтажные работы завершены, объект готовится к сдаче в эксплуатацию до конца текущего года;

- "Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" - протяженность 277 км, открыто движение на 204км, включая сданный в эксплуатацию участок 20 км, и до конца текущего года планируется полное открытие движения и ввод в эксплуатацию 40 км.

- "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" - протяженностью 768 км, по проекту открыто движение по новому покрытию порядка 670 км.

До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении.

Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется в 2024 году.

"Ушарал-Достык" - протяженностью 180 км, основные строительно-монтажные работы завершены, объект готовится к сдаче в эксплуатацию до конца текущего года.