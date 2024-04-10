Свыше 96 тысяч человек спасли с начала паводков в Казахстане, подтопленными остаются более трёх тысяч частных жилых домов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"С начала паводкового периода спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. Привлечёнными воздушными судами спасено 2 823 человек, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 детей. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных", - сказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл на брифинге республиканского оперативного штаба.

В пострадавшие регионы доставлено 167 935 килограмм гуманитарной помощи.

Откачано более 8,5 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 1,3 миллиона мешкотар и 1,1 миллиона тонн инертного материала. Из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода.

В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2 655 единиц техники, 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов.

"На данный час подтопленными остаются 3 444 частных жилых домов, 336 дворовых территорий в пяти областях. Это – Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. На контроле находятся 105 размывов автодорог, из них 8 мостов и 97 дорожных полотен, а также 69 населённых пунктов без транспортного сообщения", - добавили в ведомстве.

На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

На телефон "горячей линии" поступило 1 214 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.

В завершение Сайпаш Ерасыл призвал граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.