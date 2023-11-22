Свыше 55 тысяч жамбылцев получили постоянные рабочие места

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК в Жамбылской области решаются вопросы трудоустройства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В управлении координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области сообщили, что с 2022 года вопросы занятости населения наиболее плодотворно реализуются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК на 2022-2025 годы.

Так, на 1 ноября 2023 года к активным мерам занятости привлечено 55 959 человек. В том числе 26 806 человек устроены на вакантные рабочие места, 29 человек - на проект "Контракт поколений", 1 072 человек - на социальные рабочие места, 2 550 выпускника направлены на молодёжную практику, 10 095 безработных были направлены на оплачиваемые общественные работы, 786 человек - на проект "Серебряная возраст", 552 человек - на проект "Первое рабочее место".

Также в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена выдача грантов для социально уязвимых слоёв населения. В Жамбылской области уже выдано 1 045 грантов. Их получатели успешно реализуют свои бизнес-проекты.

Одна из получательниц государственного гранта в размере 400 МРП, жительница села Масанчи Жамбылской области Гульнур Кунышева, на выделенные средства закупила необходимое оборудование и открыла медицинский центр.

"В 2022 году обратившись в управление занятости Кордайского района, получила всю необходимую информацию, прошла обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес", получила сертификат. Но, решила подать заявку лишь в этом году. На полученные деньги я купила аппарат узи и решила открыть медицинский центр", – рассказала женщина.

Гульнур Куанышева по образованию медицинская сестра. Открыв свой медицинский центр "Ем болсын" создала дополнительно шесть рабочих мест. В центре функционирует лаборатория, кабинеты стоматолога, узи. В будущем планирует открыть рентген-кабинет.

Также женщина рассказала, что её старший брат, проживающий в селе Кунбатыс, в прошлом году получил грант в размере 1,2 миллиона тенге. На выделенные деньги он купил шесть голов КРС для разведения.

"Это очень хорошая помощь для начинающих бизнесменов. Благодарна государству за предоставленную возможность", – поделилась она.

Кроме того, в рамках Нацпроекта предусмотрено обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес". В 2023 году по области планируется обучить четыре тысячи человек.

Вместе с тем, для обучения 1 241 человек на краткосрочных трёхмесячных курсах повышения квалификации предусмотрено 201 миллион тенге. На курсы повышения квалификации было направлено 1 255 человек, на курсы онлайн-обучения - 2 667 человек.

В результате проделанных работ уровень безработицы на региональном рынке труда во втором квартале 2023 года составил 4,8%, уровень безработицы среди молодёжи – 3,5%, уровень безработицы среди женщин – 5,1%.

В целом по республике по состоянию на 1 ноября в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства мерами содействия занятости охвачены 640 700 казахстанцев. 449 900 человек были трудоустроены, из них 260 400 – на постоянную работу.

Также обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачены 127 900 человек.

С начала года выдано 9 102 гранта для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП (1 380 000 тенге).