Свыше 50 кг марихуаны изъяли у сельчанина жамбылские полицейские
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В Жамбылской области с поличным поймали 39-летнего местного жителя: мужчина собирал урожай дикорастущей конопли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Места произрастания конопли в Шуском районе контролировали полицейские в рамках ОПМ "Қарасора".
"При осмотре местности изъяты высушенная марихуана и каннабис общим весом 50,3 кг. Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками УПН ДП области, ДПН МВД РК, ПСН “Беркут” НГ, с применением служебно-розыскной собаки по кличке Теа", — сообщили в полиции.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).
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