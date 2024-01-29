Свыше 40 человек задержали после стрельбы в церкви Стамбула

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви Святой Марии в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом журналистам рассказал глава МВД Турции Али Ерликая.

"В рамках расследования дела о вооружённом нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством", — сказал он.

Стрельба в католической церкви Стамбуле произошла ближе к полудню. Во время молитвы в церкви Святой Марии мужчина подвергся вооружённому нападению со стороны двух человек. По информации пресс-секретаря Партии справедливости и развития Омера Челик, это был гражданин Турции. Он скончался.

Полиция начала расследование.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования по поводу произошедшего. Он заявил, что предпринимаются все необходимые шаги для скорейшей поимки виновных, сообщило агентство "Анадолу".

Глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш и председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш решительно осудили вооружённое нападение.