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Сегодня, 06:16
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113Фото: КГД РК
Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау
В Мангистау изъято 31 099 бутылок контрафактного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов Минфина РК.
Факт хранения алкогольной продукций с поддельными учётно-контрольными марками выявлен по результатам проверок в посёлке Шетпе в Мангистауском районе. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 233 часть 2 УК РК.
Как отметили в КГД, предприниматели реализуют незаконную алкогольную продукцию, пользуясь действующим мораторием на проверки.
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