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  • Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау
КГД РК Сегодня, 06:16
113
Сегодня, 06:16
113
Фото: КГД РК

Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау

В Мангистау изъято 31 099 бутылок контрафактного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов Минфина РК.

Факт хранения алкогольной продукций с поддельными учётно-контрольными марками выявлен по результатам проверок в посёлке Шетпе в Мангистауском районе. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 233 часть 2 УК РК.

Как отметили в КГД, предприниматели реализуют незаконную алкогольную продукцию, пользуясь действующим мораторием на проверки.  

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#алкоголь #КГД #Мангистау
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:16
113
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