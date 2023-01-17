Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау

Фото: КГД РК

В Мангистау изъято 31 099 бутылок контрафактного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов Минфина РК.

Факт хранения алкогольной продукций с поддельными учётно-контрольными марками выявлен по результатам проверок в посёлке Шетпе в Мангистауском районе. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 233 часть 2 УК РК.

Как отметили в КГД, предприниматели реализуют незаконную алкогольную продукцию, пользуясь действующим мораторием на проверки.