Свыше 300 нарушений миграционного законодательства выявлено за 5 дней в области Жетісу

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", инициированного полицейскими региона, выявлено 365 правонарушений в сфере миграционного законодательства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Об этом сообщил начальник областного управления миграционной службы Ерлан Раймбеков.

"Всего за пять дней выявлено 365 нарушений миграционного законодательства, 238 из которых допущено иностранцами, 127 – гражданами РК, 17 из них наказаны за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК. Постановлением суда за злостные нарушения из страны выдворено два иностранца. В приемник-распределитель водворены 17 лиц без документов, удостоверяющих личность", – сообщил Ерлан Райымбеков.

Большинство иностранных граждан въезжает на территорию Казахстана с целью трудоустройства.

"Напоминаем, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять миграционную службу о прибытии иностранца. Разъясняем, что согласно пункту 9 "Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан", физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантах. Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и не уведомления органов внутренних дел о пребывании иммигранта, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал "e-Qonaq", – дополнил Ерлан Раймбеков.



