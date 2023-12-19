В Астане ликвидируют последствия сильного снегопада

Свыше 2300 рабочих и порядка 1400 единиц спецтехники привлечены к уборке последствий снегопада в столице, передаёт корреспондент BaigeNews, со ссылкой на акимат Астаны. Работа началась ночью, с момента выпадения осадков.

"Снегоуборочные работы проводятся в усиленном режиме, с усилением в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары", - говорится в сообщении.

Отметим, в Астане действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники. Там установлены камеры видеонаблюдения и подключено освещение. С начала зимнего периода и выпадением осадков на полигоны вывезли более 100 тысяч кубометров снега и совершено более 6600 рейсов.