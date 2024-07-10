Свыше 200 млн тенге вложили в финпирамиду Qnet жители Талдыкоргана

В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что летом 2018 года М. и С. зарегистрировались на сайте международной компании Qnet, получив сертификаты независимых представителей.

С того же года на территории Талдыкоргана она же, имея навыки продаж и работы в сетевом маркетинге, вовлекали граждан для участия в пирамиде.

"Граждане должны были произвести взносы в размере от 690 000 тенге до 860 000 тенге для регистрации в компании Qnet. При этом М. и С. обещали еженедельно по 200 долларов каждому участнику. Каждый должен был вовлекать новых участников. То есть выплаты дивидендов должны были осуществляется от вновь вступивших участников пирамиды. Таким образом, 155 граждан были зарегистрированы в финансовой пирамиде, ущерб потерпевшим составил свыше 200 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Подсудимые вину признали, обязались возместить причинённый ущерб и просили суд не лишать их свободы.

Уголовным кодексом за совершённое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

С учетом смягчающих обстоятельств - признание вины, наличие на иждивении троих малолетних детей, М. назначено лишение свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества. Наказание отсрочено на пять лет, потому что младшему ребёнку в семье всего два года.

С. осудили на 5,5 года с конфискацией имущества.

Осуждённые лишены права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на семь лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.