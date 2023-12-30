Свыше 18 тысяч дорожных рабочих убирают снег в Астане

Из-за погодных условий все коммунальные и подрядные организации Астаны перешли на усиленный режим работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Жителей и гостей просят заранее планировать маршруты поездок по городу.

"За сутки было вывезено порядка 20 тысяч кубометров снега. При вывозе и очистке дорог от снега было использовано около 1000 единиц техники. В ручной уборке снега задействованы свыше 18 тысяч дорожных рабочих. Вывоз снега производится круглосуточно в будние, выходные и праздничные дни", - сообщили в акимате.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 30 декабря ожидается временами снег, метель, гололёд, усиление ветра с порывами до 28 м/с.

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах, избегать дальние поездки.