Свыше 13 миллиардов тенге потратят на ремонт теплосетей Караганды
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
137Фото: пресс-служба правительства РК
На ремонт котлов и турбин двух теплоцентралей Караганды в этом году выделили больше 13 миллиардов тенге. Работы обещают завершить в срок, передаёт BaigeNews.kz.
Руководство компании "Караганда Энергоцентр", в собственность которой входят две электроцентрали города, отчиталось перед первым заместителем премьер-министра Романом Скларом о ходе ремонта.
"В состав (компании) входят два энергоисточника: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. К предстоящему отопительному сезону суммарно на них отремонтируют 16 котлов и 10 турбин. Работы идут по графику. Общая стоимость ремонтной программы этого года – свыше 13 миллиардов тенге", - рассказали в пресс-службе правительства РК.Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства 3-го тепловывода. Проект осуществляется поэтапно. Его реализация повысит надежность теплоснабжения и позволит обеспечить теплом новостройки города.
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