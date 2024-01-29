Свыше 1,2 тысячи должностных лиц наказали в Казахстане за создание препятствий бизнесу

В Казахстане за препятствование работе предпринимателей в 2023 году привлекли к различным видам ответственности свыше 1,2 тысячи должностных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

"Вы знаете, что сегодня все проверки субъектов бизнеса предварительно регистрируются в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Это обеспечивает прозрачность и снижает давление на бизнес. Только на стадии регистрации предотвращено более двух тысяч незаконных проверок. В уголовном процессе внедрена трехзвенная модель, и сейчас все ключевые решения следователя согласовывает прокурор, иначе они не имеют юридичес­кой силы. В дополнение моим указанием было обращено внимание на необходимость соблюдения четких критериев закона для начала досудебного расследования в отношении представителей бизнеса. Эффективность этих мер подтверждается статистикой", - сказал Генеральный прокурор в интервью газете "Казахстанская правда" РК Берик Асылов.

По информации Генпрокуратуры, в прошлом году количество уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось вдвое по сравнению с 2022-м – с 913 до 444, а прекращенных за отсутствием события или состава уголовного правонарушения снизилось втрое – с 470 до 133.

"В целом можно сказать, что интеграция новых и апробированных подходов образует синергию, которая способствует формированию предсказуемого делового климата. В прошлом году благодаря усилиям прокуроров отменены свыше 14 тысяч незаконных запретительно-ограничительных мер, 21 тысяча налоговых приказов, 4,9 тысячи дел об административных правонарушениях, прекращено 13 тысяч исполнительных производств. Более того, свыше 1,2 тысячи должностных лиц привлечены к различным видам ответственности", - отметил он.

Мобильные группы прокуратуры по защите бизнеса функ­ционируют круглосуточно. В прошлом году они обработали более двух тысяч сигналов от предпринимателей, из которых каждый пятый оказался обосно­ванным.