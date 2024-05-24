Свыше 100 жителей села погибли в Папуа - Новой Гвинее

Оползень сошел на деревню Каокалам. Свыше 100 человек стали жертвами оползня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным вещательной корпорации ABC, оползень сошел на деревню Каокалам, расположенную в центральной части страны, около 03:00 по местному времени.

По предварительным оценкам, пока не подтвержденным правительством, погибли более 100 человек.