  • 24 Мая, 16:22
  • BAIGENEWS

Свыше 100 жителей села погибли в Папуа - Новой Гвинее

Сегодня, 12:37
АВТОР
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скриншот Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: скриншот

Оползень сошел на деревню Каокалам. Свыше 100 человек стали жертвами оползня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным вещательной корпорации ABC, оползень сошел на деревню Каокалам, расположенную в центральной части страны, около 03:00 по местному времени.

По предварительным оценкам, пока не подтвержденным правительством, погибли более 100 человек. 

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