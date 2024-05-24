Свыше 100 жителей села погибли в Папуа - Новой Гвинее
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
531Фото: скриншот
Оползень сошел на деревню Каокалам. Свыше 100 человек стали жертвами оползня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным вещательной корпорации ABC, оползень сошел на деревню Каокалам, расположенную в центральной части страны, около 03:00 по местному времени.
По предварительным оценкам, пока не подтвержденным правительством, погибли более 100 человек.
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