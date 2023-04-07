"Своя пшеница пропадает, а макароны везём из Италии": фермеры Актобе вышли на митинг

Фото: Диапазон

В Актобе прошёл митинг фермеров, на который съехались более 300 человек со всей области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Фермеры говорили о задержке субсидий, из-за этого они платят за долги государства, режут скот. Сельхозтехнику они покупают вдвое дороже у дилеров, обслуживание у них тоже дорогое. Проблемой остаются кадры и реализация продукции.

Собравшиеся высказались против дорогих кредитов, потребовали выдавать их без посредников, а также просили вернуть субсидии на корма. Проблемой остаётся реализация продукции и то, что хозяйства больше не могут нанимать иностранцев. Пасти скот некому.



3 апреля, к 11 часам площадь перед бывшей филармонией в Жилгородке была полна. Сотни фермеров со всей области приехали высказать властям, какие проблемы они испытывают. Любая из них, по их словам, может сказаться на продовольственной безопасности, поэтому важно к ним прислушиваться.

В руках собравшиеся держали плакаты. На них были требования выдавать кредиты под 2-2,5% годовых, решить вопрос с возобновлением экспорта скота, вернуть субсидии на корма и другие.

Все проблемы по пунктам огласил руководитель фермерского центра Актобе Марлен Баймагамбетов. Его выступление то и дело прерывали аплодисментами.

"Агрокредитной корпорации на весенне-полевые работы надо выделять больше денег, а проценты сделать ниже. Деньги нам нужны напрямую – не через кредитные товарищества, как дает их АКК. Из-за пары должников страдают все. Мы просим передать кредиты банков на сельское хозяйство в АКК, а "Казагрофинанс" должен дать возможность фермерам платить долг не раз в три месяца, а в год. Надо снять ограничение на вывоз скота, зерна и другой продукции. Из-за этого нет развития. Почему нашу продукцию не берут "Тенгизшевройл", "СНПС–АМГ" и другие крупные компании, предпочитая покупать мясо и другую продукцию в России и Узбекистане? Зачем мы трудимся, если не можем продать выращенное в своей стране", - сказал лидер фермеров.

Нияз Кошкинбаев, управляющий директор холдинга "Байтерек" постарался ответить на вопросы, хотя его то и дело перебивали. По его словам, субсидии фермерам выдают по прежним правилам, но вскоре в силу вступят новые.

"Кредиты сельхозтоваропроизводители получают под 22-24%, поскольку мы сами берем эти деньги взаймы у банков. Займы эти субсидируют, чтобы фермеры платили только 6%, но деньги из бюджета задерживаются. Фермеры хотят нести ответственность только за свою часть кредита, а субсидии чтобы платили напрямую финансовым организациям. Руководитель фермерского центра Актобе Марлен Баймагамбетов предложил сделать такой пилотный проект по Актюбинской области. Мы рассмотрим это", - озвучил Нияз Кошкинбаев.

На митинге были представители министерства сельского хозяйства. Они пообещали, что передадут руководству предложения и требования фермеров.

О субсидировании затрат на корма в акимате Актюбинской области сообщили, что правила их выдачи изменятся. По проекту субсидировать корма будут только в случае ЧС и аномальных погодных условий, оказавших негативное влияние на заготовку.

Также в облакимате сообщили, что продкорпорация рассмотрит возможность форвардного закупа сельхозкультур для фермеров.