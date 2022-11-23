Свиноферма 20 лет работала без экологических документов в Усть-Каменогорске

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Деятельность свинофермы после скандала приостановил суд. На работу предприятия жаловались жители сразу трех пригородных поселков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аstanatv.

Люди сообщили, что сточная жидкость с загонов попала в питьевую воду, а отходы складируют с нарушениями.

Экологическая проверка подтвердила эти факты. Более того, за 20 лет хозяйство не прошло ни одной экологической экспертизы. По предписанию, предприниматель должен устранить все нарушения и уведомить жителей. Но этого сделано не было. И дело дошло до суда.

"Мы так полагаем, что он будет подавать на апелляцию, потому что на протяжении 20 лет не исполнял требований закона наверное и в дальнейшем попытается каким-то образом обжаловать наше решение суда", - проинформировал руководитель департамента экологии по ВКО Данияр Алиев.