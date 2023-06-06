Свидания для занятых: как проходит speed dating в Астане

Фото: фото из личного архива Алимы Дюсеновой

В Астане впервые проходят speed dating, то есть быстрые свидания. "Молодой" проект уже вполне можно назвать социальным - люди здесь не только знакомятся, но и завязывают отношения и строят семьи.

Авторы проекта Айым Макан и Алима Дюсенова в интервью BaigeNews.kz рассказали о том, как жители столицы относятся к такому формату свиданий.

Идею Алима подсмотрела за рубежом, где прожила много лет.

"Идея Speed Dating – вечеров мини-свиданий достаточно всемирно известная, придумана не нами. Мы лишь разработали свой формат, подходящий для нас и наших гостей. Первый Speed Dating мы провели в октябре 2022 года", - рассказала девушка.

Фото из личного архива Алимы Дюсеновой

Speed dating для ребят - интересное хобби, а не скучная работа.

"На вечер знакомств мы набираем определенное количество людей, в основном 10 на 10, мужчин и девушек соответственно. Мини-свидания занимают семь минут с каждым участником, после чего, гости ставят "симпатии/лайки" понравившимся собеседникам. Результаты "мэтчей/взаимных симпатий" мы отправляем лично участникам после вечера свиданий. А далее они могут общаться лично, без нашей помощи".

За один вечер на свидания приходят около 20 человек. Набор идёт через социальные сети, а сами встречи проводятся в столичных ресторанах и барах.

За восемь месяцев на быстрые свидания сходили уже 500 человек:

"Для многих общаться в живую с большим количеством незнакомых людей сложно. Поэтому мы не набираем больше 20 человек".

Алима признаётся, что далеко не все открыты к новым знакомствам. Есть среди участников и те, кто настороженно относится к подобным формам встреч.

Фото из личного архива Алимы Дюсеновой

Кстати, мужчины и женщины по-разному проявляют себя: первые - более застенчивы, вторые, как правило, более открыты.

"По нашим наблюдениям, приходят участвовать больше одиноких девушек возраста 30+. Девушки охотно записываются на мероприятия, менее застенчивы и более уверенны в том, что им нужно. С мужчинами иная ситуация. Оказалось, что очень много застенчивых мужчин, постоянно сомневающихся участвовать или нет. Но, если они себя перебарывают, то им приходится по вкусу такой формат знакомств, и они приходят к нам ещё. Сложности в наборе мужчин всегда присутствуют".

Алима отмечает, что этому способствует стереотипное мышление о том, что подобные мероприятия являются чем-то постыдным:

"К сожалению, мы столкнулись с этим, что многие люди в Казахстане не знают о таких форматах знакомств и считают это чем-то постыдным. Хотя, казалось бы, это лучше, чем знакомиться в интернете. Ведь ты видишь человека в живую и можешь хоть немножечко понять, хочется тебе общаться с этим человеком или нет.

Но мы ориентируемся на таких же, как и мы, открытых, осознанных и с широким мировоззрением людей, которые понимают, что в мире занятых и постоянно работающих людей, это самый оптимальный вариант знакомств. Ведь за два часа можно познакомиться с несколькими незнакомцами и хорошо провести время.

Многие люди приходят со стереотипными вопросами о возрасте, росте, с некоторыми предрассудками и принципами, на которые не всегда лучше обращать внимание, пока не поговоришь с человеком. Мы стараемся их расслабить и направить на правильный разговор, и что есть вещи поважнее возраста и роста. Любви все возрасты покорны. Красива душа человека".

Участники speed dating находят не только вторых половинок, но и создают семьи.

"По опросам в инстаграме, есть пары в отношениях, но не так много, как хотелось бы. И так же много людей, которые нашли себе друзей и коллег. И многие, кто не теряет надежды и ходят к нам ради знакомств, нетворкинга, улучшения навыков общения и умения представлять себя. Проводим вечера и на английском языке, для помощи в практике языка и знакомств с иностранцами".

Истории с хэппи-эндом - главный мотиватор для столичных "купидонов".