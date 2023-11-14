Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза
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В Таразе на беременную женщину рухнул светофор, в который врезался автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Инцидент произошёл на одном из оживленных перекрёстков города и попал на камеры видеонаблюдения. 21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зелёный сигнал светофора. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову. Водитель тут же уехал с места аварии. Но полиция его нашла. Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа. Впереди суд.
"Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", - сказал заместитель главного врача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
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