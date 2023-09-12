Светлана Жакупова о миграции в Астану, шахтерах и безработице

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова дала свое первое интервью после назначения на эту должность. В проекте "Важная тема" на BaigeNews.kz она рассказала каких новшеств ждать казахстанцам в 2024 году, почему все чаще рабочие гибнут и получают увечья на производствах, и готова ли она встретиться с родными погибших шахтеров в Темиртау.