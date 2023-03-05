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  • Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане втрое снизилась к воскресенью
Ezra Acayan/Getty Images Сегодня, 10:22
177
Сегодня, 10:22
177
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане втрое снизилась к воскресенью

Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости в Казахстане, к выходным ковидная статистика страны традиционно снизилась, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста на ковид получили 38 казахстанцев, тогда как ещё в субботу (по данным за пятницу) речь шла о 97 заболевших COVID-19 c симптомами и семи — без симптомов.

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 726 человек, из них 121  находится в стационарах  и 1 605 пациентов лечится дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находятся двое пациентов, трое — в состоянии крайней степени тяжести и один пациет дышит с помощью аппарата ИВЛ.

 

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#коронавирус #COVID-19 #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:22
177
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