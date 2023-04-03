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Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается Сегодня, 08:40
148
Сегодня, 08:40
148

Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается

По последним данным Минздрава, в минувшие сутки коронавирусом заразились 28 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

На 3 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 1 802 человек, из них в стационарах находится 179 пациентов и 1 623 лечатся амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится три пациента, два - в состоянии крайней степени тяжести, двое - на ИВЛ.

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Сегодня, 08:40
148
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