Рыбу от массового мора спасают в СКО

Зима в Северо-Казахстанской области выдалась сложной, говорят местные рыбаки. Несколько слоёв льда и высокий уровень снега на водоёмах усиливает у рыб кислородное голодание. Без жизненно необходимого кислорода, популяция ценных видов под угрозой, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Озеро Лебяжье относительно молодой водоём, который ещё три десятка лет назад был небольшим озерцом. Его наполняли за счёт реки Ишим. С тех пор акватория стала излюбленным местом для летнего отдыха и рыбалки в любое время года. Прозванная в народе"Лебяжка", расположена недалеко от Петропавловска. Здесь обитает около восьми видов рыб, поэтому улов всегда богатый. Чтобы спасти эту рыбу, на акватории активно ведутся мелиоративные работы.

"Мы замеряем уровень кислорода на глубинах. Смотрим, на каком уровне сейчас находятся рыбы, где передвигаются стройными фалангами. Здесь водятся карп, пелядь, щука, окунь, пескарь, сазан, карась, лещ. Рыбы семейства сиговых. И сейчас все арендаторы водоёмов, озабочены одним - спасением рыбы. Они тяжело переносят кислородное голодание. Без искусственно поданного в воду кислорода им не выжить", — рассказывает арендатор озера Константин Чепурной.

По его словам, самое опасное время для рыб - февраль и март. Толстый слой льда не пропускает необходимый для их жизни кислород. В этом году на водоёмах образовался даже двойной лёд. Поэтому без аэрации – специального насыщения воды воздухом, не обойтись. Константин делает это разными способами. От старых проверенных, до дорогостоящих и эффективных. К примеру, огромный мощный аэратор стоит полтора миллиона тенге. А чтобы во льду появились небольшие лунки, достаточно пригласить любителей зимней рыбалки.

"Текущая зима сложная тем, что водоёмы несколько раз таяли и замерзали. Так образовался двойной лёд. Раньше качали помпами. Воду на лёд когда выбрасывали из помпы, шло переохлаждение воды. А у нас под льдом плюсовая температура. Где-то от этого польза было, где-то вред. А вот аэраторы для этих целей эффективнее. Это современное оборудование. Безопасная и быстрая методика, напорная. Это компрессор. Конечно, дороговато обходится. Но зато мы видим эффект. Он обогащает воду кислородом. Мы его почти на середине озера установили, включили и он продолжит работать круглосуточно до апреля. С его помощью мы сутками закачиваем кислород в воду. Конечно, от напора он размывает лёд в окружности. Может и до 400 метров. Поэтому приходится электролинию переставлять. Так вода аэрируется на разных участках", — наглядно объясняет собеседник.

Лунки бурят и тракторами. Через отверстия из глубин водоёма выходит скопившийся газ. Лучший эффект будет, если в углубление во льду вставить охапку камышовых стеблей. Углекислый газ хорошо проходит через растение.



Специалисты уверяют, что аэрация водоёмов необходима. Этот приём не только насыщает воду кислородом, но и очищает её от всевозможных примесей. Речь идёт о железе, марганце, сероводороде. Исключение в воде последнего уничтожает и неприятный запах.





По словам природопользователей, мелиорация приносит пользу даже при разных глубинах водоёмов. Основываясь на собственном опыте, они уверяют: проводимая вовремя аэрация помогает сохранить популяцию водных обителей до 80%.



Арендаторы озёр регулярно измеряют уровень кислорода в воде с помощью специального анализатора. Оксиметр позволяет тщательнее контролировать сферу обитания рыб.

"Это портативный проводной эхолот. Я настроил его в среднем где-то на метр в длину поплавок. Поплавок опускаем в лунку. Аппарат нам показывает, что до дна больше трёх метров. Также мы можем увидеть, проходит ли под нами косяк рыб. Нам повезло, именно в этот момент прямо под нами плавают несколько рыбок", — продемонстрировали специалисты природоохранной инспекции.

В Северо-Казахстанской области более пятисот пятидесяти рыбохозяйственных водоёмов. 330 из них находятся в аренде. Аэрация сейчас проводится на более 130, арендаторы проводят противозаморные мероприятия. От этого напрямую зависит популяция водных обитателей в акватории.

"В Северо-Казахстанской области в 2023 году мы зафиксировали заморы рыбы. Это произошло в результате полного промерзания водоёма, — объясняет заместитель руководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Марат Есимсеитов. - Масштабы замора варьировались от трёх до 150 килограммов. Есть и такие арендаторы, кто не проводит аэрацию. За непроведение мелиоративных работ уведомляем предпринимателя. Предъявляем за ущерб по факту гибели рыбы, если природопользователь ухудшал среду обитания рыб. Аэрация проводится исключительно за счёт собственных средств природопользователей. Но на не арендованных водоёмах, которые находятся в резервном фонде, мелиоративные работы проводит местный исполнительный орган. Природопользователи проводят аэрацию согласно плану развития рыбного хозяйства и для спасения своих финансовых средств. Потому что зарыбление водоёмов они проводят за собственные средства. И им необходимо ценные виды рыб спасать. Текущая зима отличается от предыдущей. Толщина льда меньше, но покрытие снегом водоёмов выше".

Природозащитники отмечают, что в последние годы в регионе происходит период маловодья. Озёра теряют свою водную гладь, мелеют. Добавляет сложностей и непростая текущая зима. В управлении природоохраны отмечают, что несмотря на проводимые мелиоративные работы в водоёмах области заморы возможны. По их словам, это природное явление невозможно избежать.



Тем временем природопользователи с надеждой ждут раннюю весну, с приходом которой местные водоёмы пополнятся талыми водами.

"Каждую весну жители опасаются прихода большой воды. Но не мы. Паводок приносит пользу рыбным ресурсам. Это благоприятно скажется на состоянии обителей озёр. А пока все свои силы до конца распаления льда бросим на предупреждение гибели рыбы. Это труд тяжёлый. В ход идут все руки. У меня квартира в Петропавловске, а по факту я живу здесь, на берегу водоёма. Ещё зима у нас не закончилась, все трудности впереди. Нам надо работать и работать...", — говорит арендатор Константин Чепурной.

Фото: Наталья Волкова.