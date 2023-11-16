Суперстойкую к истиранию дорожную разметку разработали в Казахстане
Сегодня, 09:36
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Сегодня, 09:36Сегодня, 09:36
124Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Казахстанские учёные представили на выставке Kaztraffic-2023 уникальную авторскую разработку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.
Учёные казахстанского научно-исследовательского института разработали гидро-, термостойкую дорожную разметку. Она будет иметь длительный срок службы за счёт повышенной стойкости к истиранию и размягчению во влажных условиях, а также к растрескиванию при отрицательных температурах за счет придания достаточной эластичности и гибкости.
Отечественная разработка имеет ряд преимуществ перед составами, применяемыми сегодня на казахстанских дорогах: увеличенный до двух лет срок службы, низкую стоимость и высокую степень адгезии с бетонными покрытиями.
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