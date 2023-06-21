Сумму ремонта на ТЭЦ Петропавловска увеличили до 12 миллиардов

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Ремонтный фонд на петропавловской ТЭЦ, где в марте 2022 года обрушилась труба, увеличили до 12 миллиардов тенге. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров во время пресс-коференции в СЦК, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"На особом контроле подготовка к предстоящему отопительному сезону. В первую очередь состояние петропавловской ТЭЦ-2 и тепловых сетей. В начале года прошла встреча с акционерами компании "СевКазЭнерго", договорились об увеличении ремонтного фонда, они планировали всего лишь шесть миллиардов, но на сегодня договорились до 12 миллиардов увеличить. На эти средства отремонтируем 11 котлов, семь турбин, теплоэлектросети и построим новую дымовую трубу. В настоящее время строительство трубы уже началось, все работы ведутся в соответствии с графиком под нашим контролем. Завершить строительство трубы "СевКазЭнерго" планирует к осени", - проинформировал глава региона.

Напомним, в марте 2022 года на ТЭЦ-2 Петропавловска произошло частичное обрушение одной из трех труб. Тогда было заведено уголовное дело. В Минэнерго обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ объяснили высоким износом и тем, что станция старая.