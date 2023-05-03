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Вчера, 23:15
222
222Фото: instagram.com/astanovka98
Сухостой загорелся возле ЖК в Астане
Пожар вспыхнул возле столичного ЖК "Брюссель", загорелся камыш и сухостой. Пожарным удалось локализовать возгорание, передаёт BaigeNews.kz.
"3 мая в 20:50 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов по адресу: улица К. Мухамедханова 28А. По прибытию огнеборцев установлено, что горит камыш и сухостой на предварительной площади 400-500 квадратных метров", - прокомментирвали в ДЧС Астаны.
Пожарным удалось локализовать возгорание.Площадь горения составила 1000 квадратных метров. В тушении задействовано 14 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города.
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