Сухая трава вновь горит в Абайской области

Фото: ДЧС области Абай

Пожар тушат в Бескарагайском районе Абайской области. На площади 4,5 гектара горят сухая трава, камыши и кустарники, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило на пульт "101" в 12:35. Огонь возник между сёлами Бирлик и Белокаменка.

На место происшествия выехали силы и средства ДЧС области Абай, представители лесничеств и местных исполнительных органов.

Пожар локализован в 15:18. Угрозы лесному фонду и населённым пунктам нет.

Тушение осуществляют 30 человек и семь единиц техники ДЧС области Абай, МИО и ГЛПР "Семей Орманы"