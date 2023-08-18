Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге

Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 000 000 тенге судья суда №2 города Тараз, передаёт BaigeNews.kz.

Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.

В порядке статьи 550 уголовно-процессуального кодекса генеральным прокурором Республики Казахстан дано согласие на продолжение досудебного расследования.

Иная информация, согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.