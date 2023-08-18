Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
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Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 000 000 тенге судья суда №2 города Тараз, передаёт BaigeNews.kz.
Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.
В порядке статьи 550 уголовно-процессуального кодекса генеральным прокурором Республики Казахстан дано согласие на продолжение досудебного расследования.
Иная информация, согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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