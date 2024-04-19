Судью по делу Бишимбаева взяли под охрану

Судье Айжан Кульбаевой, которая ведёт дело Куандыка Бишимбаева, поступают угрозы, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.



В полиции возбудили уголовное дело. Её взяли под охрану, сообщает Верховный суд.

"Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера. Досудебное производство ведется по ч. 1 ст. 407 УК РК ("Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия"). Судья, обеспечена мерами личной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-ой статьи 411-ой УК (Клевета в отношении судьи).