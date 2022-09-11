Судью Костанайского суда арестовали на два месяца

Судья Костанайского областного суда, которого задержали при получении крупной взятки, арестован на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении подозреваемого Дарбаева А.Х. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщается на сайте суда столицы.