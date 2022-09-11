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Сегодня, 07:35
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Судью Костанайского суда арестовали на два месяца
Судья Костанайского областного суда, которого задержали при получении крупной взятки, арестован на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении подозреваемого Дарбаева А.Х. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщается на сайте суда столицы.
Аскар Дарбаев указом главы государства 28 июня 2021 года был назначен председателем судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда.
Сообщалось, что он был задержан 17 августа при получении крупной взятки за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
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