Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


BaigeNews.kz 18 Августа, 16:22
819
Фото: BaigeNews.kz

При получении крупной взятки в Костанае задержали судью

Судью Костанайского областного суда задержали при получении крупной взятки, передаёт BaigeNews.kz.
 
"17 августа в результате взаимодействия КНБ и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки. Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — указывается на сайте Верховного суда.

Следственный департамент КНБ проводит досудебное расследование по статье 366 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Коррупция #взятка #судья #костанай
18 Августа, 16:22
819
Журналист

Рекомендуем

Наверх