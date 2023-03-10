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Лента новостей

liter.kz Сегодня, 18:01
92
Сегодня, 18:01
92
Фото: liter.kz

Судья скончался на рабочем месте в Уральске

В Уральске в следственном суде обнаружили тело судьи Нурлана Губашева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на местные СМИ. Региональные издания сообщают, что полиция не обнаружила на теле умершего следов насильственной смерти.

Скончавшийся работал следственным судьей. Ему было 55 лет.

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#смерть #судья #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:01
92
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