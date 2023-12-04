Судно ВМС США было атаковано в Красном море

Американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в воскресенье в Красном море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press.

Позже йеменские хуситы заявили о нападениях на два корабля, которые, по их словам, были связаны с Израилем, но не признали, что были нацелены на корабль ВМС США.

Эта атака потенциально ознаменовала собой серьезную эскалацию в серии морских атак на Ближнем Востоке, связанных с войной между Израилем и ХАМАСом.

"Мы знаем о сообщениях о нападениях на USS Carney и коммерческие суда в Красном море и предоставим информацию по мере ее поступления", — заявили в Пентагоне.

"Карни" — эскадренный миноносец типа "Арли Бёрк". Остается неясным, какой ущерб, если таковой имеется, получили суда в результате атак.

Ранее британские военные заявили, что в Красном море произошла предполагаемая атака беспилотников и взрывы, не вдаваясь в подробности.

Пентагон не уточнил, откуда, по его мнению, произошел пожар. Тем не менее, военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари взял на себя ответственность за атаки, заявив, что первое судно было сбито ракетой, а второе - беспилотником, находясь в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море с Аденским заливом. По его словам, корабли проигнорировали предупреждения официальных лиц хуситов перед атакой.