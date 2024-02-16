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Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море

Сегодня, 04:29
АВТОР
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 04:29
Сегодня, 04:29
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Маломерное судно с двумя пассажирами и судоводителем затонуло в Каспийском море из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о случившемся поступило днём 15 февраля. По предварительным данным, судно перевернуло волной во время движения в акватории Каспийского моря на расстоянии примерно семи километров от береговой линии.

Причина  ухудшение погодных условий. Все люди, находившиеся на борту, оказались в воде. 

"Пробыв в холодной воде более трёх часов, двое мужчин пропали без вести. Еще один был подобран и доставлен на берег проходящей лодкой, и в последующем госпитализирован. Поиск пропавших продолжается, место затопления судна устанавливается",  отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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