Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море
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Маломерное судно с двумя пассажирами и судоводителем затонуло в Каспийском море из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о случившемся поступило днём 15 февраля. По предварительным данным, судно перевернуло волной во время движения в акватории Каспийского моря на расстоянии примерно семи километров от береговой линии.
Причина — ухудшение погодных условий. Все люди, находившиеся на борту, оказались в воде.
"Пробыв в холодной воде более трёх часов, двое мужчин пропали без вести. Еще один был подобран и доставлен на берег проходящей лодкой, и в последующем госпитализирован. Поиск пропавших продолжается, место затопления судна устанавливается", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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