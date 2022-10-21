Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках

В Верховном суде РК опровергли информацию о том, что их сотрудники посещали игорные заведения, передаёт BaigeNews.kz. Ранее сообщалось, что в сети распространяются скриншоты документов за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова, в которых перечислены госструктуры (в том числе Верховный суд), сотрудники которых были пойманы в игорных заведениях. Также указаны отдельные фамилии чиновников с указанием проигранных ими сумм.

"Информация о посещении игорных заведений семью представителями Верховного суда не соответствует действительности. Мы обратились в прокуратуру Алматинской области и попросили исправить эту ошибку. Ещё раз хочу отметить, ни судей Верховного суда, ни сотрудников аппарата Верховного суда в этом списке нет", - написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК Елдос Жумаксанов.

По его данным, в документе прокуратуры речь идёт о трёх судьях и четырёх госслужащих регионов.

" Один из них в 2020 году был уволен по отрицательным мотивам. Судебное жюри рекомендовало освободить и второго судью от занимаемой должности по другим основаниям. Третий судья в 2021 году по рекомендации Комиссии по качеству правосудия переведён с суда Алматы в районный суд сельской местности с наименьшей нагрузкой. По настоящему факту материалы данного судьи будут переданы на рассмотрение Комиссии по судейской этике. Налицо, что судебная система избавляется от случайных и недостойных судей", - отметил Елдос Жумаксанов.

Что касается госслужащих, указанных в скандальном документе, то один сотрудник уволился из судебной системы по собственному желанию в 2021 году.

"В отношении остальных начаты служебные расследования", - написал представитель ВС.

По его сведениям, в судебной системе Казахстана работают 2 286 судей и 6 015 госслужащих.