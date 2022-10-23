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kaznu.kz Сегодня, 07:43
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Фото: kaznu.kz

Суд вернул ранее отчуждённые земли КазНУ в Алматы

Проведена проверка законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы. Об этом сообщил председатель комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК Мурат Темиржанов, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам проверки установлено, что акиматом Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно приняты постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета", - сообщил Темиржанов на своей странице в Facebook.

Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал исковое заявление о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи к аппарату акима Алматы, управлению земельных отношений Алматы, компаниям Omirex, Atlas Development, КазНУ имени аль-Фараби. Специализированный межрайонный экономический суд Алматы иск удовлетворил в полном объёме.

"После вступления вышеуказанного решения суда в законную силу земельный участок должен быть возвращён в собственность университета", - сообщил Мурат Темиржанов.

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#земля #КазНУ #суд #иск
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:43
100
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