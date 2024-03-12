Суд в Пакистане приговорил студента к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp

Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщений в мессенджере WhatsApp, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.



Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый поделился фотографиями и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.



По этому же делу к пожизненному заключению был приговорен 17-летний юноша. Оба отрицают свою вину.



Богохульство в Пакистане карается смертью. Некоторых подозреваемых линчевали еще до того, как их дела были переданы в суд.



Жалоба была подана в 2022 году подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в Лахоре, столице провинции Пенджаб.



В решении суда говорится, что 22-летний мужчина был приговорен к смертной казни за создание фотографий и видео, содержащих оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.



Второму обвиняемому дали пожизненное заключение за распространение материалов.