Суд признал недействительной сделку о передаче ж/д объектов в конкурентную среду

Ряд ключевых объектов в железнодорожной сфере возвращают в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Главе правительства был представлен доклад о ходе возврата в собственность государства ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, сделка о передаче которых в конкурентную среду была признана судом недействительной.

В частности, были установлены факты растраты вверенного имущества.

В рамках уголовного дела следственные органы арестовали активы с передачей их в управление КТЖ до принятия окончательного процессуального решения. Обеспечена охрана имущественного комплекса.

Премьер-министр поручил активизировать работу по аналогичным объектам в других регионах республики, обозначив важность сохранения всех технологических процессов и деятельности работников соответствующих предприятий.