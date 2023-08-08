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Суд признал недействительной сделку о передаче ж/д объектов в конкурентную среду

Сегодня, 16:25
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Суд признал недействительной сделку о передаче ж/д объектов в конкурентную среду Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Ряд ключевых объектов в железнодорожной сфере возвращают в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Главе правительства был представлен доклад о ходе возврата в собственность государства ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, сделка о передаче которых в конкурентную среду была признана судом недействительной.

В частности, были установлены факты растраты вверенного имущества.

В рамках уголовного дела следственные органы арестовали активы с передачей их в управление КТЖ до принятия окончательного процессуального решения. Обеспечена охрана имущественного комплекса.

Премьер-министр поручил активизировать работу по аналогичным объектам в других регионах республики, обозначив важность сохранения всех технологических процессов и деятельности работников соответствующих предприятий.

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