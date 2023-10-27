Суд признал договор дарения акций телеканала КТК недействительным
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Прокуратура Бостандыкского района Алматы направила в суд иск к двум акционерным обществам о признании недействительным заключённого между ними договора дарения акций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
АО "Мангистаумунайгаз" имело в активе один процент акций телеканала КТК.
"В 2014 году совет директоров АО решил выставить акции на торги. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Через год АО безвозмездно передало акции телеканалу, заключив договор дарения. Однако это противоречило требованиям законодательства, действовавшего на тот момент. Это привело к предоставлению телеканалу незаконных льгот и преимуществ в виде безвозмездной реализации акций", - сообщили в суде.
Суд признал договор дарения акций недействительным и иск прокуратуры удовлетворил.
Решение суда в законную силу не вступило.
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