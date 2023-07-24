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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25
59
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Суд приостановил строительство 10 домов в Караганде

Запрет на возведение высоток введён из-за отсутствия у застройщика разрешительных документов. Это показала внеплановая проверка отдела архитектуры и градостроительства города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

"Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку 10-ти компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314 — "Строительство без проектной документации", 321 — "Строительство без сопровождения авторско-технического надзора" и 463 — "Строительство без талона-уведомления ГАСК" КоАП РК. На всех наложены штрафы", – сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.

В акимате пояснили, что если замечания не будут устранены, объекты не допустят к эксплуатации и они не получат акты ввода объектов в эксплуатацию.

В список недобросовестных застройщиков вошли:

  1. ТОО "T-K Building" (ЖК "Al-Farabi");
  2. ТОО "TT INVEST-2022" (ЖК "Хан");
  3. ТОО "Satti Lux Stroy" (ЖК "Нура");
  4. ТОО "Baiterek-2022" (ЖК "Аманат");
  5. ТОО "СМК Group" (ЖК "Baiterek");
  6. ИП "Григорян Ш. Н." (МЖД);
  7. ТОО "TBL building" (МЖД "Tole Bi 2");
  8. ТОО "Revival Аlliance" (МЖД по ул. Ержанова, 63/2);
  9. ТОО "ККК Бетон" (ЖК "Бақытты отбасы");
  10. ТОО "Optima-Stroy" (ЖК "Династия").

При этом в экономическом суде сейчас находятся иски о признании трёх жилых комплексов самовольной застройкой. Это жилые комплексы Al-Farabi, Хан и Нура.

Также 15 компаний оштрафовали по статье 320 за незаконное привлечение средств дольщиков. Сейчас в работе управления ГАСК находятся ещё две компании с подобным нарушением.

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Сегодня, 09:25
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