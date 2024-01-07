Суд посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов

Аргентинский футболист Диего Марадона окончательно оправдан в Италии, где обвинялся в неуплате налогов. Об этом сообщил РБК, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Reuters, адвокат футболиста Анджело Пизани рассказал, что кассационный суд Италии признал: "нет свидетельств уклонения от уплаты налогов". Адвокат напомнил, что с Марадоны, который в конце 1980-х годов играл в "Наполи", в Италии пытались взыскать 40 млн долларов.

"Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчёты приводят к нулю", — сказал юрист.

Судебное разбирательство Марадоны в Италии, где его обвинили в неуплате налогов, длилось с начала 1990-х: он не мог возвращаться в страну, потому что ему грозили конфискация имущества и арест.

Легендарный аргентинский футболист, один из лучших игроков 20-го века Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. У него произошёл сердечный приступ. Это случилось в доме футболиста в Аргентине, где он жил после операции на мозге.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Кубка УЕФА.

Лионель Месси и Криштиану Роналду посвятили памяти Марадоны трогательные посты в социальных сетях.